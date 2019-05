Cade in Arno a Firenze, morto un uomo

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAG - Intervento dei vigili del fuoco a Firenze, nei pressi del ponte Vespucci, per un uomo finito in Arno: la persona è stata recuperata dai sommozzatori dei pompieri e poi affidata ai sanitari che per oltre un'ora hanno cercato di rianimarlo e che hanno poi dovuto constatarne il decesso. L'allarme è stato dato un passante che ha visto cadere l'uomo dal terrapieno che si trova sopra la pescaia vicino al ponte Vespucci. L'allarme è scattato intorno alle 10.30. I sanitari del 118, sul posto con l'automedica e un' ambulanza, hanno cercato di salvarlo anche se, secondo quanto appreso, le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Ancora da capire come l'uomo sia caduto nel fiume: se si tratti di un incidente o di un gesto volontario. Sul posto anche gli agenti delle volanti.