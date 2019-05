Burkina Faso: Papa, dolore per attentato

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 13 MAG - "Il Santo Padre ha appreso con dolore la notizia dell'attacco alla chiesa a Dablo, in Burkina Faso. Prega per le vittime, per i loro familiari e per tutta la comunità cristiana del Paese". Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Alessandro Gisotti in un tweet. "Don Simeon Yampa era una persona umile, obbediente e pieno d'amore, amava i suoi parrocchiani, fino al sacrificio finale": lo scrive mons. Theophile Nare, vescovo di Kaya, in comunicato rilanciato dall'Agenzia Fides, sull'assalto contro la chiesa di Dablo avvenuto ieri, nel quale oltre a don Yampa hanno perso la vita cinque fedeli. I funerali delle sei vittime dell'attacco terroristico si tengono oggi.