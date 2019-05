Pesaro a Google, anche bici in tragitti

(ANSA) - PESARO, 12 MAG - "Caro Google, così non va". Sul suo profilo Facebook il sindaco di Pesaro Matteo Ricci si rivolge al colosso di Mountain View, con tanto di mappa allegata di un tragitto pesarese, per lamentare l'assenza dei tempi di percorrenza con la bicicletta. "Il principale navigatore online al mondo - spiega - non indica la bicicletta in Italia come mezzo di trasporto per la mobilità in città. È un grande errore". Così, riferisce Ricci, "abbiamo scritto a Google per modificarlo e per fare di Pesaro la prima città dove sperimentare l'indicazione in bici nei tragitti in città".

"Grazie alla bicipolitana, la rete pesarese di piste ciclabili - ricorda Ricci - la bicicletta è molto spesso il mezzo più comodo, più veloce e meno costoso. Ma tutto il Paese deve spingere sulla mobilità ciclabile, anche perché con le nuove e-bike con pedalata assistita sarà più agevole fare percorsi più lunghi e con salite". Quindi "caro Google così non va. Bisogna cambiare e noi da Pesaro, città della bicicletta, ci siamo".