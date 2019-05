Fiamme in deposito di rifiuti speciali

(ANSA) - MODENA, 12 MAG - Un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 6.30 in uno stabilimento di stoccaggio di rifiuti speciali di un'azienda a Ubersetto, frazione di Fiorano Modenese. Il rogo è al momento sotto controllo grazie all'intervento di tre squadre di vigili del fuoco che ora stanno completando le operazioni di messa in sicurezza e di controllo del sito. Sul posto anche carabinieri e personale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) per effettuare analisi e verificare se si siano sprigionate sostanze nocive. La pioggia contribuisce a limitare eventuali propagazioni. Ancora non chiare le cause dell'incendio.