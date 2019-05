Festa della mamma, Berlusconi ricorda Rosa: mi insegnò senso dovere

Per la festa della mamma, Silvio Berlusconi ha pubblicato su Facebook una foto con mamma Rosa, con scritto: 'Grazie mamma'. È con il "senso del dovere che mi ha insegnato mia madre che sono ancora in prima linea a battermi per un'Italia migliore in un'Europa più unita e più forte", scrive. Poi conclude: "Da figlio ho fatto e continuo a fare tutto il possibile perché mamma Rosa, dal Cielo, possa essere orgogliosa di me". "A tutte le mamme - scrive il cavaliere - voglio rivolgere dal profondo del cuore non soltanto i miei auguri ma l'espressione della mia profonda gratitudine. Per ognuno di noi la mamma è l'affetto più profondo, più vero, l'unico davvero incondizionato. Per la collettività intera le nostre mamme sono una risorsa preziosa. Molte di loro hanno condotto una vita di sacrifici dividendosi fra famiglia e lavoro, oppure hanno rinunciato a una carriera per crescere i figli. Per questo meritano un riconoscimento pubblico: da tempo mi sono impegnato, e voglio ribadirlo oggi, a garantire alle nostre mamme una vecchiaia serena e dignitosa con una pensione adeguata". Poi un ricordo: "Quando decisi di fondare Forza Italia, nel 1994, mia madre mi disse queste parole, che porto scolpite nel cuore: 'Tu sai che sono contraria al fatto che entri in politica, ma se tu senti dentro di te così forte il dovere di farlo, allora non saresti il figlio che tuo padre ed io abbiamo creduto di educare se non trovassi anche il coraggio di farlo'".