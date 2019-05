Serata con Penne nere,selfie e Bardolino

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Dopo le prime celebrazioni e gli eventi pubblici di giovedì e venerdì, che hanno dato il via ai giorni dell'Adunata nazionale degli Alpini, a Milano, la scorsa notte, in molti quartieri la gente, spontaneamente, ha passato qualche ora in compagnia delle Penne nere, durante eventi o negli accampamenti allestiti dal comitato organizzatore. Oggi, sui social, impazzano le foto di amici, famiglie, ragazze in compagnia degli alpini, e l'immancabile selfie con il 'vecio' di turno, meglio se dalla lunga barba. "Buonasera - dicevano ai passanti da una tavolata ospitata nell'oratorio di una chiesa, invitando i passanti a bere un bicchiere - veniamo da Verona". "Qualcuno anche da Trento", rispondeva uno che decantava le damigiane di Bardolino che si era portato. Qualche amarezza per i vandalismi alla sede dell'Ana la notte prima, ma poi subito un coro per ritrovare l'armonia e parlare delle bellezze di Milano. Al 118 non risulta nella notte alcun aumento degli interventi per ubriachezza.