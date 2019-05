Scieri: procura vuole riesumare la salma

(ANSA) - PISA, 11 MAG - La salma di Emanuele Scieri sarà riesumata e sui suoi resti sarà eseguita una nuova autopsia a 20 anni di distanza dalla morte. Il procuratore Alessandro Crini e il sostituto Sisto Restuccia hanno fissato per mercoledì prossimo un incontro coi legali dei tre indagati e le parti offese per concordare le modalità di riesumazione. Scieri è sepolto in Sicilia. Il parà di leva, originario di Siracusa, venne trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto 1999. La morte risaliva a tre giorni prima e venne attribuita a una caduta da una torre di prosciugamento dei paracadute. Ora sono indagati tre ex commilitoni con l'accusa di omicidio volontario in concorso. Il fratello Francesco Scieri commenta: "E' un'ottima notizia perché, lo dico da medico, la medicina anche forense fa progressi continui. Ciò che si può rilevare oggi, all'epoca probabilmente non si poteva farlo o comunque fu fatto in modo non corretto". Inoltre "si possono cercare segni di eventuali traumi non compatibili con una caduta".