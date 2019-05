Molesta figliastra,lei racconta a scuola

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Un uomo di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale nei confronti della figlia della propria compagna, una adolescente che per anni sarebbe stata molestata senza che la madre si accorgesse di nulla. Gli episodi sarebbero avvenuti in un comune della fascia sud di Milano.

Le indagini sono partite quando l'adolescente, al termine di un incontro a scuola sul tema dell'integrazione e di altre problematiche sociali, ha trovato il coraggio di confessare a un docente le "attenzioni morbose" del patrigno. L'insegnante ha subito avvertito i servizi sociali e i carabinieri, che hanno ascoltato la studentessa in audizione protetta. Durante la perquisizione a casa dell'uomo non è stato trovato materiale informativo utile ma il 61enne, ormai sotto pressione, il giorno dopo si è costituito alla caserma dei carabinieri di Melegnano confessando. Gli investigatori parlano di un contesto familiare non criminale ma segnato da un evidente disagio. La giovane è stata affidata a una comunità.