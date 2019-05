Maltempo: forte grandinata su Malpensa

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Una forte grandinata nel pomeriggio ha imbiancato la pista dell'aeroporto di Malpensa. Il flusso dei voli è stato ridotto e alcuni in arrivo sono stati dirottati su altri scali ma l'aeroporto non è mai stato chiuso. Il maltempo ha visto come danni la caduta di qualche albero e di qualche tabellone pubblicitario nella zona della Brianza e nel Varesotto, mentre a Milano è volato qualche gazebo degli alpini. Tante le chiamate ai centralini dei pompieri, ma nessuna criticità particolare. Un forte temporale con raffiche di vento che hanno raggiunto i 75 chilometri orari si è abbattuto sulla città di Lodi, con alberi caduti sulla via Emilia in entrata per la città. Un albero è caduto anche su un'auto di passaggio a Locate Triulzi: il conducente, un 84enne, è rimasto ferito lievemente. Solo contuso anche un alpino 46enne che, nel tentativo di trattenere una tenda che stava prendendo il volo per il vento, ha preso un colpo in testa. Una violenta grandinata ha interessato anche Pavia e provincia.