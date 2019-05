In Liguria venti di burrasca da Nord

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - Il Centro Meteo Arpal della Liguria ha emesso un avviso per vento di burrasca forte per domani, domenica, quando sono attese raffiche fino a 90/100 chilometri orari da nord. A partire da oggi sulla Liguria aumenta l'instabilità con possibili rovesci e bassa probabilità di temporali forti in spostamento da ponente a levante. Non si escludono grandinate. Le precipitazioni andranno progressivamente esaurendosi e, nelle prime ore della notte sono attesi residui rovesci o temporali sul Levante. Dalla serata inizieranno a rinforzare i venti da Nord che domani tenderanno progressivamente a diventare di burrasca o burrasca forte, anche se con temporanee pause, inizialmente sul centro Levante ma in estensione a tutta la regione. Si attende mare localmente agitato al largo. Anche lunedì venti forti o di burrasca da Nord.