Cannabis,a'Marcia' logo Lega è'Legalize'

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Si stanno radunando in piazza della Repubblica i sostenitori della cannabis libera che oggi parteciperanno alla Million Marijuana March (Mmm), che sfilerà per le vie del centro fino a piazza San Giovanni. Qualcuno ha portato, in polemica con le politiche di impronta proibizionista del ministro dell'Interno Matteo Salvini, anche un finto simbolo della Lega, in cui il nome del partito è modificato in 'Legalize' (legalizzala, ndr). Nel logo, Alberto da Giussano invece della spada brandisce un gigantesco spinello, è stato aggiunto il logo della foglia di marijuana e il leone di Venezia è stato sostituito dal 'Leone di Giuda',tradizionalmente legato alla cultura rasta. Ad attendere il via alla Mmm alcune centinaia di giovani. Nell'aria arriva a tratti l'odore di hashish e marijuana, mentre dai camion viene diffusa musica reggae. "Chiudere i cannabis store è come chiudere i pub che vendono birra analcolica" affermano al microfono gli animatori della manifestazione.