Nomadi: staffetta a Casal Bruciato

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - La 'staffetta' organizzata da alcune mamme e maestre per difendere dalle proteste anti nomadi una donna rom e le sue 4 figlie, assegnatarie di una casa popolare a Torrenova, fa scuola. Un'iniziativa analoga è in corso a Casal Bruciato, dove - apprende l'ANSA dall'associazione 'Nonna Roma' - volontari si stanno avvicendando per "non lasciare mai sola, nemmeno di notte" la famiglia di 14 persone bersagliata da insulti e minacce nei giorni scorsi. "Abbiamo saputo della situazione di Casal Bruciato casualmente proprio mentre stavamo a casa della signora di Torrenova per consegnare un pacco alimentare - dice un volontario - Appena siamo arrivati qui abbiamo trovato bambini impauriti e di sotto le proteste. Da quel momento si è creata una rete solidale spontanea". E un secondo gli fa eco: "Io ho trascorso lì una notte e continueremo ad alternarci fino a quando sarà necessario per non lasciare la famiglia sola. Anche se ora la situazione sembra più tranquilla: da mercoledì si sentono più sostenuti", conclude.