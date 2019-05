Maestre a Mattarella,'noi con i rom'

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Da giorni hanno organizzato una staffetta tra mamme e maestre per difendere una donna rom e i suoi figli, assegnatari di una casa popolare a Torrenova, dalle proteste e dalle ostilità degli inquilini, supportate dalla formazione di estrema destra Azione frontale. Così un nuovo caso di proteste anti nomadi a Roma sfocia in un'azione concreta di solidarietà. Ora le insegnanti dell'Istituto Comprensivo Simonetta Salacone, scuola che frequentano tre delle quattro figlie della donna rom, hanno scritto una lettera al presidente della Repubblica Mattarella, al ministro Salvini, alla sindaca Raggi e al presidente della Regione Lazio Zingaretti. E chiedono se sia normale "che delle persone debbano organizzare dei turni per salvaguardare l'incolumità di una di loro? che delle bambine debbano essere terrorizzate? Che le autorità conoscono gli autori di queste violenze e lasciano che continuino a perpetrarle?".E promettono: "Continueremo a presidiare la casa di Suzana fino a quando non sarà sicura".