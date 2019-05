Incidenti lavoro, un morto e un ferito

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAG - Un operaio è morto ed un altro è rimasto ferito a Sant'Antimo (Napoli) in un incidente sul lavoro. I due stavano lavorando sul tetto di una ex distilleria che è venuto giù facendo cadere i due. Sul posto si sono recati i Carabinieri per avviare le indagini.(ANSA).