Forza Nuova: 'Impediremo lezione di Lucano a Sapienza'

Un comizio di Forza Nuova per "impedire la lezione del sindaco Mimmo Lucano". In nome della guerra alla "sostituzione etnica" e al "business dell'accoglienza", il movimento di estrema destra annuncia dure proteste per lunedì prossimo davanti all'Università La Sapienza di Roma, dove il sindaco di Riace, attualmente sospeso per un'inchiesta della magistratura a suo carico - parlerà agli studenti dell'esperienza nella sua città e del "cammino di rinascita di un paese abbandonato".

Sul fronte della politica si solleva uno scudo in difesa di Lucano e lo stesso ministro Salvini chiarisce: "Non sono d'accordo con le sue idee ma da ministro e da uomo garantisco massimo impegno affinché il sindaco Lucano possa esprimere le sue idee. Lui come chiunque altro in questo Paese. La censura e la violenza non vanno mai bene", dice il titolare del Viminale, ricordando anche la vicenda del Salone del Libro, dove è stato escluso lo stand di Altaforte, la casa editrice vicina a CasaPound al centro delle polemiche.

"Vale per il Salone del libro, per Lucano e per quelli che pacificamente e democraticamente vogliono esprimere le loro opinioni. Sarebbe bello che tutti, anche a sinistra, ragionassero così", ha aggiunto Salvini. "Non possiamo tollerare che questo nemico dell'Italia salga in cattedra", tuona però Forza Nuova in vista dell'incontro di Lucano al seminario organizzato dal Dottorato in 'Storia, Antropologia, Religioni'. Ma nonostante gli annunci di Fn sulla manifestazione, in Questura finora non sarebbe stato presentato al momento alcun preavviso.