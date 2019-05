Exco2019: per tre giorni Roma capitale della cooperazione

La cooperazione internazionale è un "motore sociale fondamentale perché si muove sul piano globale" ed "il braccio operativo" della politica estera italiana. Così la vice ministra degli esteri Emanuela Del Re presentando alla Farnesina Exco 2019, la prima fiera della cooperazione internazionale, che dal 15 al 17 maggio alla Fiera di Roma farà incontrare gli attori tradizionali legati a questo settore con le aziende e le istituzioni.

Una tematica che verrà affrontata in maniera trasversale e per questo, ha annunciato la vice ministra, vedrà la partecipazione del vice premier e ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio e dei ministri dell'economia Giovanni Tria e dell'ambiente Sergio Costa. Del Re ha anche sottolineato l'importante partecipazione internazionale con alcuni ministri di paesi prioritari per l'Italia come la Somalia, l'Etiopia e il Niger, così come delle principali agenzie dell'Onu.

Tra gli appuntamenti organizzati dalla Farnesina e dall'Agenzia Ice quello che metterà a confronto un centinaio di imprese italiane interessate ad entrare nel mondo dei bandi di procurement dell'Onu con le agenzie interessate e uno che presenterà 'In gara con Noi-Tender lab' il progetto che accompagna le piccole e medie imprese nelle gare internazionali per migliorare la loro competitività.

Uno degli appuntamenti chiave sarà Coopera Forum che servirà per fare il punto sull'attuazione della legge sulla cooperazione e tracciare un percorso per il futuro. La Farnesina coordinerà anche diversi panel sugli obiettivi dell'agenda dell'Onu 2030.

Pietro Piccinetti, amministratore unico di Fiera di Roma che con Diplomacy e Sustainaway ha ideato e realizzato l'evento, ha ricordato l'importanza del settore fieristico per l'Italia, che è al quarto posto nel mondo, e il suo straordinario potenziale economico ed anche sociale. "Vogliamo sviluppare Roma come capitale del Mediterraneo", ha detto, e Exco va proprio in questa direzione.