Auto travolge ciclista e fugge

(ANSA) - LECCO, 10 MAG - Ha travolto un ciclista e poi è fuggito. E' caccia al pirata della strada che stasera, all'ora di cena a bordo di un'auto Ford Fiesta, sulla strada provinciale tra Brivio e Airuno, nel Lecchese, ha travolto un giovane in sella a una mountain bike che è stato soccorso e trasportato per i diversi traumi subiti all'ospedale di Lecco. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno raccolto informazioni e testimonianze per individuare l'automobilista.