Picchia e rapina ex fidanzata, arrestato

(ANSA) - PRATO, 9 MAG - Non accettava la fine della loro relazione sentimentale e per questo ha minacciato e rapinato la ex, tentando anche di tagliarle i capelli per punizione. E' successo a Prato. La donna è riuscita ad avvertire i carabinieri che hanno arrestato l'uomo, un cittadino cinese di 30 anni non in regola con il permesso di soggiorno. L'uomo ha minacciato e aggredito con un pugno la ex, sua connazionale, poi si è impossessato con la forza del trolley e dei documenti della fidanzata. Alla vista dei carabinieri il 30enne si è dato alla fuga ma è stato bloccato. La vittima è stata accompagnata al pronto soccorso mentre l'uomo resta trattenuto in attesa di giudizio direttissimo.