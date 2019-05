Nomadi:Papa vede famiglia Casal Bruciato

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 9 MAG - Papa Francesco ha incontrato e salutato la famiglia rom al centro delle forti proteste per l'assegnazione di una casa popolare a Casal Bruciato. L'incontro è avvenuto in privato nella sagrestia della Basilica di San Giovanni in Laterano, prima che il Papa iniziasse, nella navata della Basilica, l'incontro con il clero e i fedeli della diocesi. "Con questo gesto, il Papa ha voluto esprimere vicinanza e solidarietà a questa famiglia e la più netta condanna di ogni forma di odio e violenza", riferisce il direttore 'ad interim' della Sala stampa vaticana, Alessandro Gisotti. "Prego per voi, vi sono vicino, e quando leggo sul giornale una cosa brutta, vi dico la verità, soffro", ha detto stamani il Papa nell'incontro di preghiera in Vaticano con 500 rom e sinti.