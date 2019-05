Migranti: Soccorso Marina militare a largo Libia. Salvini: 'Non do porti'

Una trentina di migranti sono stati soccorsi in mattinata al largo della Libia da una nave della marina militare italiana.

L'operazione che ha scatenato l'ira del ministro Salvini che ha chiesto di chiarire e ribadito la linea dei porti chiusi. "C'è una nave della Marina militare - ha detto Salvini - che in acque libiche ha raccolto 40 immigrati, io porti non ne do". "Perché in acque libiche? Peraltro pattugliate dalla guardia costiera libica che ieri in pieno ramadan ha soccorso salvato e portato indietro più di 200 immigrati. O si lavora tutti nella stessa direzione o non può esserci un ministro dell'Interno che chiude i poti e qualcun altro che raccoglie i migranti. E' vero che bisogna chiarire alcune vicende all'interno del governo".

Replica la Difesa che si schiera con la Marina: 'Massima fiducia nel suo operato'.

Il premier Conte ottiene la disponibilità di alcuni partner europei per l'accoglienza: 'ho raccolto la disponibilità di Malta, Francia e Lussemburgo a prendere alcuni migranti' e l'Italia attende una risposta anche da 'Germania, Spagna e Portogallo'.

Intanto in serata la Mare Jonio, la nave di Mediterranea Saving Human, ha soccorso 29 migranti che erano a bordo di un gommone in avaria a 40 miglia dalle coste libiche. "Abbiamo chiesto un porto sicuro al centro di coordinamento italiano - ha scritto la Ong su twitter - immensa gioia per 29 vite in salvo". Tra i 29 a bordo del gommone anche una bimba di un anno e 3 donne, una delle quali incinta".