Assalti furgoni latte,14 obblighi dimora

(ANSA) - CAGLIARI, 9 MAG - Quattordici persone, indagate per gli assalti ai furgoni del latte avvenuti nei mesi scorsi a Ardara, Thiesi e Bonorva mentre imperversava la protesta dei pastori sul prezzo del prodotto, sono state raggiunte da provvedimenti di obbligo di dimora e di firma, emessi dal gip del tribunale di Sassari. Le indagini, coordinate dal pm della Procura di Sassari Angelo Beccu, e condotte dai carabinieri delle Compagnia di Bonorva e di Ozieri, si riferiscono a tre assalti. Il primo il 9 febbraio: una sessantina di manifestanti aveva bloccato il traffico sulla SS 131 all'altezza di Thiesi per costringere un'autocisterna a fermarsi, aprendo i rubinetti riversando per strada 31.000 litri di latte. Il secondo episodio risale all'11 febbraio: ad Ardara 4 soggetti con il volto coperto avevano bloccato un'autocisterna e, dopo aver minacciato l'autista, avevano sversato il latte.