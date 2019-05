Robot-camerieri,a Rapallo la robot-mania

(ANSA) - RAPALLO (GENOVA), 8 MAG - Il successo dei due robot-camerieri del Gran Caffé Rapallo, ribattezzati Greta e Federica e ufficialmente in servizio da oggi, è tale che il proprietario del bar Gabriele Hu è stato costretto a mettere un cartello di ricerca personale in vetrina. La presenza dei due umanoidi che servono ai tavoli le consumazioni ordinate a personale umano ha scatenato una vera e propria robot-mania tra gli avventori che dopo esser stati serviti pretendono selfie con le macchine ormai entrate a pieno regime. "Non sostituiscono i camerieri - precisa Hu - sono dei carrelli intelligenti che intrattengono, divertono e incuriosiscono. Ricevo richieste di selfie da Germania e Sud America. L'idea mi è venuta durante un viaggio in Cina. Li ho visti lì e pensato di portarne due in Italia". Un'idea geniale di autopromozione che ha portato le code al Gran Caffè, una volta buen retiro di Hemingway. Il successo ha incrementato il lavoro tanto che Hu è stato costretto a implementare il personale (umano) in weekend e festivi.