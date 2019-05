Pitbull la azzanna, grave bimba 18 mesi

(ANSA) - TORINO, 8 MAG - Un cane pitbull ha aggredito due sorelline di 18 mesi e 12 anni, ferendo in modo grave la più piccola.

L'episodio è avvenuto ieri in tarda serata in una villetta di Santhià (Vercelli); il cane, che vive con la famiglia, ha attaccato all'improvviso le due bimbe, morsicandole in più parti del corpo. Ad avere la peggio la sorellina di un anno e mezzo, trasportata con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Durante la notte è stata operata dai chirurghi plastici e maxillo-facciali per le profonde ferite al volto. Meno grave la sorella, trasportata dal 118 all'ospedale di Vercelli: ha riportato ferite a un braccio e a un labbro. Entrambe non sono in pericolo di vita.

Il pitbull, di proprietà della famiglia, si trova ora nel canile di Alice Castello. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire le circostanze in cui è avvenuta l'aggressione. In casa, secondo quanto appreso, c'erano solo le bambine con la madre.