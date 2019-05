Papa, servono evangelizzatori creativi

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 8 MAG - "Anche oggi c'è bisogno di evangelizzatori appassionati e creativi, perché il Vangelo raggiunga quanti ancora non lo conoscono e possa irrigare di nuovo le terre dove le antiche radici cristiane si sono inaridite". Lo ha detto il Papa nell'udienza generale, dedicata al suo recente viaggio apostolico in Bulgaria e Macedonia del Nord, riferendosi in particolare alle figure dei santi Cirillo e Metodio che evangelizzarono i popoli slavi.

Per quanto riguarda la tappa nella Macedonia del Nord, oltre a mettere in evidenza la generosità nell'accogliere i migranti, Papa Francesco ha evidenziato la "tenerezza" delle suore di Madre Teresa, invitando tutti a non "travestire la carità", a non renderla "acida".