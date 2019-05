Migranti, scena muta dipendenti pubblici

(ANSA) - CAGLIARI, 8 MAG - Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due segretari della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, dipendenti del ministero dell'Interno in capo alla Prefettura a Cagliari, arrestati nell'ambito dell'inchiesta della Squadra mobile e della Digos del capoluogo sardo su una presunta organizzazione criminale di bengalesi e italiani finalizzata all'immigrazione clandestina e alla permanenza in Italia di stranieri in condizione di illegalità. Tra fermi e misure cautelari sono state arrestate otto persone - tre sono latitanti - per associazione a delinquere.

Difesi dall'avvocato Pierluigi Concas, sia Francesco Alessi che Pier Paolo Farci, rispettivamente segretario e funzionario della segreteria della Commissione rifugiati della Prefettura, hanno fatto scena muta nell'interrogatorio di garanzia davanti alla Gip, Maria Cristina Ornano. Sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e corruzione: per ora resteranno in carcere di Uta.