Donna morta a Piacenza, ha tagli a gola

(ANSA) - PIACENZA, 8 MAG - Una donna è stata trovata morta questa mattina all'interno della sua abitazione a Borgonovo, in provincia di Piacenza. Si tratta di una donna marocchina di 45 anni che pare abbia dei profondi tagli alla gola. Non si esclude l'ipotesi dell'omicidio. Abitava con il marito che al momento è irreperibile insieme ai due figli di 2 e 5 anni. Una terza figlia della coppia ha 22 anni e vive in Marocco dove studia.

Il cadavere è stato trovato dai vigili del fuoco e dai carabinieri che sono entrati nel suo appartamento. I militari del nucleo investigazioni scientifiche hanno interdetto la zona all'esterno dell'abitazione e stanno effettuando i rilievi, mentre altri carabinieri stanno ascoltando le testimonianze dei vicini. Sul posto il comandante provinciale dell'Arma Michele Piras e il maggiore Stefano Bezzeccheri.