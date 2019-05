Cicloturismo, il 61% arriva dall'estero

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Gli stranieri amano visitare l'Italia in bicicletta: i cicloturisti provenienti dall'estero rappresentano il 61% dell'intero mercato. Lo spiega l'Enit annunciando che attiverà un monitoraggio del cicloturismo in Italia. L'Agenzia nazionale del turismo italiana, dal 12 maggio al 1 giugno, sarà al Giro d'Italia per promuovere il cicloturismo in sella alle bici elettriche del Giro E con una squadra composta da 33 tra operatori turistici, influencer, blogger e giornalisti selezionati dalle 30 sedi estere Enit in tutto il mondo e capitanata dal campione del ciclismo italiano Massimiliano Lelli. In 18 tappe verranno visitati sulle e-bike 36 Comuni in 12 regioni (Toscana, Lazio, Molise, Puglia, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto), un percorso attraverso cui l'Agenzia Nazionale del Turismo racconterà le eccellenze italiane, promuoverà il turismo sostenibile ed esporterà la conoscenza anche dei territori meno noti.