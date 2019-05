Cadavere in mare, indagine per omicidio

(ANSA) - GENOVA, 8 MAG - Il sostituto procuratore della Procura di Genova Marcello Maresca ha aperto un fascicolo per omicidio dopo il ritrovamento di un cadavere in mare davanti alla spiaggia di Voltri. L'uomo, dall'apparente età di circa 40 anni, ha una ferita alla nuca. Non ha documenti. Dalle impronte rilevate sul cadavere non è ancora emersa l'identità e questo significa che non aveva precedenti penali. Il cadavere è stato avvistato da un passante ed è stato recuperato dalla Guardia costiera. Sul caso indaga la Squadra mobile. Il magistrato ha disposto una autopsia urgente. Il cadavere è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale San Martino.