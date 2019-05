Tolosa, liberati tutti gli ostaggi

Tutti gli ostaggi del bar di Blagnac, vicino a Tolosa, sono stati liberati. Lo ha reso noto la tv BFM citando fonti sul posto. Una delle quattro donne ostaggio era stata liberata un'ora fa, le altre tre sono state fatte uscire da Yanis, 17 anni, il sequestratore. Il giovane si era presentato alle forze dell'ordine come "il braccio armato dei gilet gialli". Il giovane si chiama Yanis ed era presente negli archivi della polizia perché fermato, a metà dicembre, durante una manifestazione dei gilet gialli a Tolosa.

Il sequestratore è ancora asserragliato, armato, all'interno del Bar-Tabac in cui ha trattenuto diversi ostaggi, ora tutti liberi, sani e salvi. In casa del diciassettenne, ha riferito il procuratore di Tolosa Dominique Alzeari, è stata trovata una sorta di lettera testamento in cui si mostra preoccupato per il suo stato di salute - forse legato a una depressione - e dichiara di voler agire per il movimento dei gilet gialli. Era noto per piccoli furti.