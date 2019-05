Pm Greco, valutiamo posizione A. Fontana

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - "Sull'episodio contestato nell' ordinanza di custodia cautelare emessa oggi il governatore lombardo Attilio Fontana è parte offesa. E' in corso di valutazione la posizione del governatore sull'episodio relativo all'incarico ottenuto in Regione dal suo socio di studio, Luca Marsico". Lo ha detto il procuratore di Milano Francesco Greco durante la conferenza stampa sugli arresti di oggi. Il governatore lombardo Attilio Fontana "sarà sentito prossimamente, non sappiamo ancora in quale veste. Non lo abbiamo interrogato prima perché aspettavamo che venissero eseguite le misure cautelari".