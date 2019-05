Metro Roma, riapre fermata 'Spagna'

Dopo un mese e mezzo di chiusura ha riaperto questo pomeriggio la fermata Spagna della metro di Roma. Alle 18 i treni hanno ripreso a fermarsi in stazione.

Passano così da tre a due le fermate centrali della metropolitana chiuse nella Capitale per problemi legati alle scale mobili. La chiusura della fermata Spagna fu annunciata il 23 marzo dopo il sequestro disposto dalla magistratura dell'attigua stazione Barberini in seguito ad un incidente su una scala mobile: a quel punto il responsabile di esercizio degli impianti di traslazione di Spagna decise di inibire all'uso le scale mobili di questa stazione (della stessa tipologia di quelle presenti a Barberini) per svolgere dei controlli. Questo rese necessario chiudere la fermata, che non dispone di altre vie di accesso in banchina.