Maltempo: torna il freddo nel weekend, neve sui monti

"Dopo il temporaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche ad inizio settimana, una nuova perturbazione atlantica raggiungerà l'Italia tra le giornate di mercoledì e giovedì, riportando piogge e nevicate". Lo spiega il meteorologo di 3bmeteo.com, Andrea Vuolo.



Le prime piogge secondo il sito sono attese mercoledì mattina a partire dalle regioni di Nord-Ovest, con neve sopra i 1.700-1.900 metri. Dal pomeriggio le precipitazioni si estenderanno a gran parte del Nord. Nuvolosità in deciso aumento al Centro, in particolare tra Emilia Romagna e Toscana, con prime deboli piogge entro sera. Complessivamente soleggiato e mite al Sud e sulle regioni centrali adriatiche.



Nella notte su giovedì, piogge diffuse al Nord, ma anche tra Toscana, Umbria e alte Marche. Quota della neve in graduale calo sulle Alpi fin verso i 1.300-1.500 metri sui settori centro-occidentali.



Giovedì il fronte perturbato si sposterà verso Est, determinando piogge nella prima parte della giornata su Triveneto, Emilia centro-orientale, Toscana, Umbria e Marche, nonché locale instabilità su zone interne dell'Abruzzo e del Lazio. Variabilità al Sud e sulle Isole.



"Venerdì giornata stabile e soleggiata su tutta la Penisola .- conclude Vuolo -, ma secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli fisico-matematici sembrerebbe possibile l'arrivo di un nuovo fronte di aria fredda in concomitanza del weekend".