Candele anti-gelo nei vigneti in A.Adige

(ANSA) - BOLZANO, 7 MAG - Un mare di candele anti-gelo ha illuminato questa notte le vallate in Alto Adige. Dal 1987 non è stato mai così freddo a maggio, come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. A Solda sono stati registrati questa mattina -9 gradi, a Selva di val Gardena -7 e a Dobbiaco -6. Vipiteno e Brunico invece le città più fredde con -3 gradi.

Per evitare danni ai vigneti, ma anche ai meleti e alle piantagioni di albicocche, i contadini hanno accesso migliaia di piccoli fuochi per non fare scendere la temperatura sotto lo zero. In alcune zone dell'Alto Adige è stata anche attivata la cosiddetta irrigazione antibrina che crea uno strato di giaccio sugli alberi per impedire danni alla fioritura, creando spettacolari paesaggi di ghiaccio, di certo non meno suggestivi del mare di candele.