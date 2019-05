Prof aggredita,Bussetti propone medaglia

(ANSA) - LODI, 6 MAG - Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, arrivato a Lodi all'Istituto professionale Einaudi per incontrare la professoressa aggredita nei giorni scorsi da una mamma a cui era stata sospesa dalle lezioni la figlia, ha proposto nell'aula magna dell'istituto una medaglia per la stessa insegnante, Vittoria Bellini, 63 anni, responsabile del plesso. "Sono venuto a ringraziare questa insegnante anche per il suo comportamento, per l'autocontrollo che ha saputo tenere in quei momenti - ha aggiunto il ministro -. L'insegnante è stata bravissima, ha pensato comunque ancora prima alla ragazza sospesa che a se stessa".