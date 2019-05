Notte all'addiaccio, salvi scialpinisti

(ANSA) - TORINO, 6 MAG - Notte all'addiaccio per due scialpinisti, rimasti bloccati a monte del Pian della Mussa, nel territorio del comune di Balme (Torino). A causa dell'arrivo del buio e del pendio ghiacciato i due malcapitati si sono trovati in difficoltà nel canale di Arnas, il percorso invernale che conduce al rifugio Gastaldi. Raggiunti nella notte dai tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese, sono stati messi in sicurezza, legati in cordata e ricondotti a valle.

Spaventati e infreddoliti, i due escursionisti si sono recati da soli in ospedale: uno presentava un congelamento a una mano.