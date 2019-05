Maria Fida Moro al Papa: 'No a beatificazione mio padre'

Un appello a Papa Francesco per "interrompere il processo di beatificazione di mio padre Aldo Moro" è stato fatto dalla figlia Maria Fida in una lettera-appello che chiede "chiarezza" e attacca, spiegando come il "processo sia stato trasformato, da estranei alla vicenda, in una specie di guerra tra bande per appropriarsi della beatificazione stessa strumentalizzandola a proprio favore": "ci sono delle infiltrazioni anomale e ributtanti da parte di persone alle quali non interessa altro che il proprio tornaconto".