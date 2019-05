Immigrazione, arresti a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 6 MAG - E' in corso dalle prime ore di questa mattina a Cagliari un'operazione della Polizia di Stato finalizzata a disarticolare un gruppo criminale di matrice bengalese dedito al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In campo gli uomini della Squadra mobile e della Digos che stanno eseguendo diversi provvedimenti restrittivi emessi dall'autorità giudiziaria a carico, prevalentemente, di cittadini bengalesi che favorivano la permanenza e l'ingresso illegale di loro connazionali attraverso l'elargizione di somme di denaro.

Maggiori dettagli sull'operazione saranno forniti in Questura in una conferenza stampa, prevista per le 11.