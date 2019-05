Il meteo migliora, resta allerta piene

(ANSA) - BOLOGNA, 6 MAG - Generale miglioramento delle condizioni del tempo in Emilia-Romagna, ma rimane l'allerta di protezione civile 'arancione' per criticità idraulica nella pianura emiliana orientale e centrale e nella costa ferrarese per la propagazione delle piene dei fiumi nei tratti di valle. Pioggia e neve cadute nelle ultime 36 ore determinano anche criticità idrogeologica nelle aree collinari e montane. Interventi per rimuovere gli alberi e i rami caduti sulle strade sono in corso in Appennino. Tra le zone colpite, il Modenese, dove la Provincia, per far fronte all'elevato numero di alberi pericolanti, a causa del peso della neve, ha deciso un finanziamento urgente di 80 mila euro per consentire da subito l'intervento di una serie di ditte specializzate.