Falso allarme bomba in centro Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 6 MAG - Si è rivelato falso l'allarme bomba scattato nel pomeriggio in centro a Firenze per uno zaino abbandonato in via degli Speziali, nei pressi di piazza della Repubblica. Gli artificieri di polizia e carabinieri, dopo aver isolato la zona hanno controllato lo zaino, accertando che non conteneva nulla di pericoloso. Al termine dei controlli la strada è stata riaperta.