Crac Coopca: 181 richieste costituzione

(ANSA) - UDINE, 06 MAG - Altre 181 persone hanno richiesto di costituirsi parte civile nel processo per il crac di Coopca, la storica cooperativa carnica di consumo sciolta nel settembre 2016, dopo 110 anni di attività, a seguito della crisi. Le istanze sono state presentate stamani nel corso della prima udienza del processo apertosi davanti al Tribunale di Udine in composizione collegiale a carico degli ex vertici, componenti del cda e sindaci della cooperativa. Altri 41 soci, già costituitisi cumulativamente davanti al gup in udienza preliminare, hanno presentato anche istanza di costituzione singolarmente. Alle richieste si sono opposti i difensori degli imputati. Durante l'udienza sono state rinnovate alcune eccezioni da parte delle difese. Istanze a cui si è opposto il pm titolare del fascicolo Elisa Calligaris. Il collegio, presieduto dal giudice Carla Missera, ha concesso un termine alle difese fino al 13 maggio per dimettere memorie a sostegno delle proprie eccezioni e fino al 20 maggio alle altre parti per repliche.