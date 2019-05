Corso per esorcisti, "sbagliato escludere gli insegnanti"

"I giovani sono sempre più attratti da magia, esoterismo, satanismo, vampirismo e dunque in corso sull'esorcismo sarebbe stato importante anche per gli insegnanti ma qualche politico laicista ha ritenuto che non lo fosse" mostrando "miopia e ignoranza" sul tema. Lo ha detto Giuseppe Ferrari, segretario del Gris, il Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa, aprendo il corso per gli esorcisti all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Ferrari, che è uno degli organizzatori del corso, ha commentato così la decisione del ministero dell'Istruzione di cancellare questo corso dalla formazione degli insegnanti.

L'inaugurazione di una statua dedicata a Lucifero a Vergato, nel bolognese, è "esempio della deriva alla quale siamo arrivati, poi i politici dicono che sono oscurantisti coloro che si occupano di esorcismo". Lo ha detto Giuseppe Ferrari, segretario del Gris, il Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa, aprendo il corso per esorcisti all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum sottolineando che la statua è stata realizzata "anche con fondi pubblici".