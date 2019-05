Colpito da blocco cemento, tre indagati

(ANSA) - PIACENZA, 6 MAG - Ci sono tre indagati nel fascicolo che la procura della Repubblica di Piacenza ha aperto in seguito all'infortunio sul lavoro che nel pomeriggio del primo maggio è costato la vita a una operaio bergamasco di 50 anni, travolto da un trave di cemento mentre era al lavoro in un'azienda agricola vicino a Cortemaggiore, nella Bassa piacentina. Le tre persone sono indagate per omicidio colposo e lesioni colpose. Domani, inoltre, si terrà all'ospedale di Parma l'autopsia sulla salma della vittima.