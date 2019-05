Antinori, pg: alzare pena a 9 anni

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Il sostituto pg di Milano Daniela Meliota ha chiesto di aumentare la pena da 7 anni e 2 mesi a 9 anni di carcere per il ginecologo Severino Antinori nel processo milanese d'appello, che vede altre cinque persone imputate e con al centro la vicenda del presunto prelievo forzato di ovuli ai danni di un'infermiera spagnola. Nel frattempo, dopo le ammissioni delle scorse settimane da parte di Bruna Balduzzi, la segretaria del medico, oggi si è "assunto tutte le responsabilità" anche l'anestesista Antonino Marcianò, con dichiarazioni spontanee: "Mi spiace per tutto quello che è successo, non porto rancore a nessuno, se ho sbagliato chiedo scusa e spero che il risarcimento serva alla ragazza per crearsi una vita, la migliore possibile". Marcianò, infatti, verserà un risarcimento all'infermiera, parte civile nel processo, e così come Balduzzi ha concordato una pena di 2 anni in appello col sostituto pg, su cui dovranno esprimersi i giudici con la sentenza che dovrebbe arrivare il 13 maggio.