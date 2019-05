Aereo in difficoltà, chiuso il Marconi

(ANSA) - BOLOGNA, 6 MAG - L'Aeroporto di Bologna è chiuso, da poco dopo le 16, al traffico aereo a causa di un piccolo velivolo privato che ha avuto un problema al carrello in fase di atterraggio ed è fermo in pista. Lo comunica l'aeroporto stesso.

L'aereo è un Piper proveniente da Kalamata (Grecia), con quattro persone a bordo. Non risultano feriti. Sono in corso soccorsi e verifiche in pista. L'aeroporto dovrebbe essere riaperto a breve.