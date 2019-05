Addio casa, in mani Giusy sassi giardino

(ANSA) - GENOVA, 6 MAG - "Queste sono le rose del giardino.

Mi sono presa tempo per dire addio alla mia casa. I fiori, qualche pietra del giardino. Abbiamo pensato 'questa è finita'.

E' l'ultima volta. Resta il dubbio di aver lasciato qualcosa di importante. Le abbiamo detto addio". La casa del civico 16/2 di via Porro è di Giusy Moretti: al momento del crollo del Morandi c'era sua figlia che ha visto letteralmente spezzarsi il ponte in due. Giusy è rientrata stamani per prendere le ultime cose e per dire addio a quelle mura che sono state abitate prima da lei, poi dalla sua primogenita e poi ancora dalla sua seconda figliola. Subito dopo esser uscita dalla porta Giusy ha postato un breve video, realizzato con il cellulare retto da una mano malferma: il suo giardino con il limone, l'agave, la pianta di rose, le ortensie. Un'esplosione di verde: "le rose vivranno il loro tempo, ma le altre piante spero che vivano e mantengano il ricordo di una casa che non ci sarà più".