Veneto,neve e vento,colpo coda inverno

(ANSA) - VENEZIA, 5 MAG - Colpo di coda dell'inverno in Veneto - la seconda volta in questa primavera - con nevicate abbondanti e temperature sotto zero in montagna, forte vento e pioggia sferzante nelle città. Un clima quasi natalizio su Dolomiti e Prealpi che oggi, dai 7-800 metri in su, si sono risvegliate completamente imbiancate. Il manto fresco supera i 30-40 centimetri; è nevicato anche Cortina d'Ampezzo, Asiago, Arabba, con 30 cm di accumulo, e Sappada. Le immagini delle web cam dei comprensori sciistici mostrano piste e boschi pieni di neve. Gravi danni e disagi in pianura, soprattutto nel veronese, dove la perturbazione di origine artica ha scaricato grandinate, con conseguenti allagamenti a Peschiera, e provocato il crollo di molti alberi d'alto fusto. Onde alte e venti di burrasca sul lago di Garda, con raffiche violentissime. Sulla gardesana sono crollati alcuni vecchi cipressi, alti anche 20 metri. In tutta la regione sono stati oltre 160 gli interventi dei vigili del fuoco.