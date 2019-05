Rai, Foa: 'Il compenso di Fazio è alto, problema di opportunità'

"Il compenso di Fazio è molto elevato, al di sopra di qualunque valutazione di merito sugli ascolti. Nella Rai del cambiamento, rispettosa del canone pubblico, è chiaro che, per quanto vincolato da un contratto che la Rai naturalmente deve rispettare, si pone un problema di opportunità". Così il presidente della Rai Marcello Foa, a margine dell'incontro a Dogliani, al Festival della Tv e dei New Media.

"Spetta all'amministratore delegato trovare risposte opportune a una questione che è sul tavolo da tanto tempo. Non interferisco con il suo lavoro. Questa è la Rai del cambiamento e 'Che tempo che fa' è una trasmissione che va in onda dal 2003, sono 16 anni. È un format che non ha più quella carica innovativa che forse aveva all'inizio. Questo dovrebbe farci riflettere", ha detto Foa. "È stata portata su Rai1 e gli indici di ascolto non sono aumentati. Questo induce a una riflessione dal punto di vista aziendale", ha aggiunto. "Non gestisco io i palinsesti, non voglio entrare nel campo di Salini, è compito dell'ad", ha risposto Foa sulla possibilità che la trasmissione di Fazio venga spostata su un'altra rete Rai.