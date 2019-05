Scuola: Salvini, vorrei reintrodurre il grembiule

"Abbiamo appena reintrodotto l'educazione civica a scuola e vorrei che tornasse anche il grembiule per evitare che vi sia il bambino con la felpa da 700 euro e quello che ce l'ha di terza mano perché non può permettersela. Ma sento già chi griderà allo scandalo ed evocherà il Duce, ma un paese migliore si costruisce anche con ordine e disciplina". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, stamani durante un breve comizio della Lega a San Giuliano Terme (Pisa).

"In Italia - ha aggiunto Salvini - c'è la democrazia ma questo non deve impedire di avere non solo diritti ma anche doveri. Ed è soprattutto sui bambini che dobbiamo investire in educazione per non avere ragazzi che a vent'anni sono solo dei casinisti".