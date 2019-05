Papa invita in Vaticano Chiesa Ucraina

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 4 MAG - "Nella delicata e complessa situazione in cui si trova l'Ucraina", il Papa ha deciso di invitare a Roma, il 5 e 6 luglio 2019, l'Arcivescovo Maggiore, i membri del Sinodo permanente e i Metropoliti della Chiesa greco-cattolica ucraina. "Con questa riunione, il Santo Padre desidera dare un segno della sua vicinanza alla Chiesa greco-cattolica ucraina che svolge il servizio pastorale sia in patria che in vari luoghi del mondo", spiega un comunicato della Santa Sede.