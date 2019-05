Genova blindata per raduno ultradestra

(ANSA) - GENOVA, 4 MAG - Giardini di Brignole, in centro a Genova, blindati dalle forze dell'ordine con il reparto mobile schierato, transenne e alari, per la commemorazione che si terrà alle 11 di questa mattina di Ugo Venturini, operaio missino ucciso nel 1970 nel corso di un comizio di Giorgio Almirante.

Per protestare contro la commemorazione, a cui parteciperanno un centinaio di esponenti di estrema destra tra cui il leader di Casapound Gianluca Iannone, è stato indetto un presidio di protesta convocato da Genova Antifascista, Anpi, Cgil e partiti e associazioni della sinistra. Mentre i manifestanti cominciano a radunarsi in piazza Verdi, il presidente di Anpi Liguria Massimo Bisca ribadisce: "Questo tipo di manifestazioni andrebbero vietate perché non si tratta di commemorazioni bensì di manifestazioni di carattere politico che celebrano il fascismo e che non dovrebbero avere spazio di agibilità".